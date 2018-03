La justicia federal de Bariloche decidió que Facundo Jones Huala sea extraditado a Chile, para ser juzgado por un incendio en la localidad de PisuPisue, hecho del cual se había declarado ajeno e inocente. El juez federal Gustavo Villanueva rechazó todos los planteos de la defensa, que apelará el fallo ante la Corte Suprema. Mientras el máximo tribunal resuelva, el imputado permanecerá en Argentina, en la cárcel de Esquel.

“Se terminó el diálogo, viene la extradición, por eso andaban con drones, van a desalojar a la comunidad que recuperó territorio en Villa Mascardi, van a seguir arremetiendo en Cushamen”, advirtió tras la resolución Jones Huala, quien calificó la sentencia como una “decisión política”, mientras algunos manifestantes arrojaban piedrazos contra la sede del tribunal.

La extradición del dirigente mapuche había sido solicitada por un tribunal de Chile en el marco de una causa en la cual fueron absueltos otros tres imputados y una mujer resultó condenada a pocos meses de prisión, por encubrimiento. El primer juicio de extradición había sido anulado en 2016 por el juez federal Guido Otranto.

"La resolución que acaba de firmar Villanueva no es definitiva, por lo tanto Jones Huala permanecerá en la cárcel de Esquel hasta que quede firme o sea revocada por la Corte", confirmó a Página|12 la abogada Sonia Ivanoff.

La resolución fue comunicada por el juez interviniente a través de una videoconferencia, y la madre del lonko, Isabel Huala, se enteró de la decisión por la radio abierta instalada frente al tribunal, al igual que el resto de los manifestantes. Mientras tanto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía Federal dispersaron a quienes esperaban el fallo con gases lacrimógenos, con un saldo provisorio de 15 detenidos.

El juez federal Gustavo Villanueva demoró el anuncio de la sentencia, previsto para las 11, aduciendo falta de espacio, y justificó la lectura de la resolución por videoconferencia afirmando que, según su criterio, el veredicto no era público. Ivanoff, por su parte, había adelantado que el procedimiento era "irregular" y se preguntó si la apelación de la defensa también debería presentarla a través de "una pantalla".

Esta vez el lonko de Cushamen no fue trasladado en helicóptero, como el jueves pasado, y su defensa se enteró de los cambios de planes cuando llegó a la sede del tribunal. Mientras tanto, Jones Huala advertía que "los delitos políticos no son extraditables, y tienen que hacerse cargo que me tienen preso porque represento la voz de mi gente”.

“Nosotros no generamos la violencia política, que ellos reconocen públicamente aunque la justicia no actúa en consecuencia. Nos tratan como delincuentes comunes”, dijo Jones Huala por radio La Retaguardia. “Tienen que rendirle tributo a sus patrones porque son cobardes y mentirosos. ¿Por qué no denunciaron a (Gonzalo) Cané y a (Pablo) Noceti cuando dijeron que les habían puesto una trampa con la muerte de Rafael Nahuel? ¿Por qué no denunciaron al poder político si saben bien que es responsable de esa muerte y de la desaparición forzada de Santiago Maldonado?”, se preguntó.

El lonko advirtió, además, que “si me mandan a Chile, voy a hacerles el mismo escándalo a jueces, fiscales y presidentes de las empresas capitalistas. No les tengo miedo, mi gente no les tiene miedo, fiscales antimapuches de Chile (...) Tenemos los audios de que es una persecución, estamos dando la vida por el territorio”.

Más adelante, Jones Huala agregó que "el pueblo agraviado somos nosotros, los mapuche, los tehuelche y todos los originarios, no como dice el fiscal (...) sólo revuelven esa herida y eso va a generar mayor rabia en los mapuche, nos quieren tratar como delincuentes y somos luchadores políticos y sociales de un pueblo milenario, con una profunda convicción de nuestro espíritu y nuestra fuerza”.

Lo cierto es que Jones Huala habló en vivo desde la cárcel y lo escucharon hasta en Milán y en Bilbao y también en las puertas del juzgado, donde la RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) instaló una radio abierta. “No se dejen amedrentar por el poderoso, por el winka, el capitalista, por el poder judicial. Confíen en las fuerzas de sus antepasados y de la naturaleza, esta lucha está ganada antes que empiece”, fue su mensaje.