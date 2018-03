El presidente del Parlamento catalán propuso hoy al activista preso Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de Cataluña pese a que no cuenta con los apoyos suficientes para superar la votación de investidura, lo que deja al separatismo sin más opciones que retomar la vía de ruptura con España o ir a nuevas elecciones.

La decisión parece destinada a profundizar la parálisis en la que se encuentra Cataluña desde los comicios regionales del 21 de diciembre, en los que los independentistas, con el ex presidente Carles Puigdemont a la cabeza, recuperaron la mayoría absoluta y, por lo tanto, el derecho a formar gobierno.

Después de realizar una ronda de consultas con los grupos con representación parlamentaria, el presidente del Parlament regional, Roger Torrent, confirmó la candidatura de Sánchez por ser quien cuenta con más respaldo, a pesar de que eso no significa que Sánchez, titular de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de Junts per Cataluña, cuente con los votos suficientes para superar la futura investidura, cuya fecha no fue confirmada.

La Candidatura de Unidad Popular (CUP), cuyo apoyo es imprescindible para la formación de un nuevo gobierno independentista, es el principal escollo luego de haber puesto como condición que el candidato a la investidura cuente con un plan "republicano".

Además, los anticapitalistas, como se conoce a los militantes de la CUP, dijeron que sólo cambiarían de opinión ante una "muestra de desobediencia" de sus socios del frente secesionista.

"La CUP no ha vetado a Sánchez", subrayó hoy en conferencia de prensa el diputado Carles Riera, tras un encuentro de 15 minutos con Torrent, a quien le transmitió que su partido sólo votará a un candidato con un "compromiso público con un programa republicano y no autonómico".

Riera dijo que "hay un profundo desacuerdo" entre Junts per Catalunya, que propuso a Sánchez, y Esquerra Republicana (ERC) por un lado, y la CUP, por el otro; y que las negociaciones han quedado "interrumpidas".

La semana pasada, Puigdemont anunció que retiraba su candidatura y prpuso como sucesor a Sánchez.

La decisión parecía despejar el camino para la formación de gobierno, pero ERC reclamó el cargo para su líder, el también preso Oriol Junqueras, y la CUP, que cuenta con cuatro escaños clave para alcanzar la mayoría absoluta, dejó la decisión en manos de sus militantes, que se pronunciaron a favor de una abstención.

"No podemos permitirnos no llegar a un acuerdo. No será por Esquerra que no habrá un gobierno efectivo en Cataluña", sostuvo hoy el vocero de ERC, Sergi Sabría, para quien unas nuevas elecciones serían una "irresponsabilidad".

Riera, en cambio, se mantuvo firme y recordó que con la abstención de la CUP se abren igualmente posibilidades en segunda vuelta tanto para Sánchez como cualquier otro candidato independentista, ya que el presidente podría ser elegido por mayoría simple.

Para ello hace falta que Puigdemont y su ex consejero Toni Comín, quienes se encuentran en Bélgica prófugos de la Justicia, deleguen su voto a favor de dos diputados de Junts per Catalunya, un trámite que en caso de ser permitido por la Mesa del Parlament, encabezada por Torrent, implicaría exponerse a consecuencias penales. Esta sería la prueba de desobediencia que reclama la CUP.

"Si Junts per Catalunya y Esquerra no están dispuestos a asumir este pequeño acto de desobediencia, ¿cómo seremos capaces de otras desobediencias para implementar la república (catalana independiente)?", se preguntó Riera.

De esta forma, el independentismo vuelve a entrar en un callejón sin salida, ya que o se retoma la vía de ruptura unilateral con España o Cataluña se verá obligada a nuevas elecciones.

La otra opción que tienen los independentistas, también con pocas posibilidades de éxito, es presentar a un candidato de ERC que pueda obtener la abstención de la fuerza de izquierda Catalunya En Común-Podem.

El líder de los "comunes", Xavier Doménech, dijo en el pasado que estaba dispuesto a apoyar a un candidato de ERC con una agenda social -y que renuncie a la unilateralidad- aunque hoy señaló que su espacio político está "cada vez más alejado del independentismo".

Ya pasaron más de 70 días desde las elecciones del 21 de diciembre de 2017 en las que los independentistas revalidaron su mayoría, y no sólo no han llegado a un acuerdo sino que la confrontación con el Ejecutivo central de Mariano Rajoy se incrementó.

La candidatura de Sánchez es vista como una provocación, puesto que obligará a la Justicia española a pronunciarse sobre su excarcelación.

El Tribunal Supremo denegó en reiteradas ocasiones la libertad tanto de Sánchez como de Junqueras argumentando el riesgo a una reiteración delictiva -están acusados de rebelión y sedición-, y no hay garantías de que, en esta oportunidad, aunque estén en juego las libertades políticas, vaya a actuar de forma contraria.

La ronda de contactos que inició Torrent es la segunda después de que en enero propuso a Puigdemont, aunque la sesión de investidura del líder secesionista se postergó y nunca se celebró por el veto del Tribunal Constitucional español a que fuese elegido de manera virtual.

El gobierno español exigió a los independentista que presenten un candidato que no tenga cuentas pendientes con la Justicia y advirtió que mantendrá su intervención si existe una voluntad de desafiar la ley.