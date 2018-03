Los problemas de Newell's en Superliga quedaron en manos de Omar De Felippe. Un entrenador que transmite seriedad, lo que no abunda en el club. "Necesitamos recuperar la confianza, no hay que acostumbrarse a perder", apuntó el entrenador. De Felippe no buscó la empatía del hincha con sus declaraciones pero se mostró convencido de sus posibilidades. "Quiero un equipo con una idea futbolística, Newell's ha perdido partidos por detalles y en eso vamos a trabajar porque este equipo necesita ganar ya", enfatizó el sucesor de Juan Manuel Llop.

Luego de que el presidente Eduardo Bermúdez aseguró que el nuevo técnico fue elegido por "unanimidad de la Comisión Directiva", el ex entrenador rojinegro se mostró animado en dar sus razones para este nuevo paso en su carrera como entrenador. "Lo que me sedujo de Newell's es que es un club grande, esa es la realidad. El plantel está en un 80 por ciento como están los clubes del fútbol argentino, con jugadores que se han ido y chicos que están tratando de consolidar al equipo. Es un desafío muy lindo que tomamos con responsabilidad. Hay material para que los chicos del club se empiecen a sentir importantes y entre todos sacar al club adelante", explicó el ex entrenador de Independiente y Vélez.

De Felippe firmó contrato con Newell's hasta junio de 2019. Pero el nuevo técnico no piensa más allá del encuentro del próximo lunes en el Coloso del Parque. "El objetivo es ganar el próximo partido. Este equipo necesita ganar ya. Los jugadores tienen que recuperar confianza. Newell's ha perdido muchos partidos por solo un gol de diferencia. Son detalles los que hay que solucionar y resolver además la pelota parada. He visto partidos donde Newell's no mereció perder. No todo es malo", afirmó.

"Quiero un equipo con una idea futbolística --agregó De Felippe-- y que sepa qué hacer dentro de la cancha. No sé en cuánto tiempo lo vamos lograr. Pero debe ser rápido. Cuando perdés a veces no es todo tan malo y cuando ganás sin merecerlo no es todo tan bueno. Por eso queremos empezar a trabajar para conocer el grupo y preparar el partido porque para nosotros es una final el encuentro del lunes".

El nuevo entrenador de Newell's será presentado al plantel esta mañana en Bella Vista por la dirigencia. El debut será el lunes a las 21.15 ante San Martín de San Juan y tendrá a todos los jugadores a disposición.