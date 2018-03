Quince personas permanecen privadas de su libertad en la comisaría segunda de la policía de Bariloche, sin saber de qué las acusan, y recién serían liberadas mañana. Entre los que fueron apresados tras la represión posterior a la lectura del veredicto en el juicio que concedió a Chile la extradición de Facundo Jones Huala hay un menor, de 14 años, una mujer embarazada y el periodista de radio Piuke, Luciano Beveraggi. En tanto en Buenos Aires, frente al Congreso organizaciones de derechos humanos repudiaron el fallo.

"El juez hizo lo que le dictó el Gobierno, ya lo sabemos desde que Mauricio Macri se encontró con Michelle Bachelet. Estaba todo programado, pero va a terminar en un papelón del gobierno argentino porque lo que le endilgan a Facundo es algo que sucedió cuando él no estaba allí", dijo Nora Cortiñas. El juez federal Gustavo Villanueva pudo reemplazar una audiencia pública con una videoconferencia, y así evitó dictar sentencia ante la mirada de esta madre de Plaza de Mayo, de la Línea Fundadora, como también de la madre del lonko, Isabel Huala. "Esto es una infamia tan grande que parece de la época de Roca, pero es más intolerable que hayan reprimido a la gente que vino a renegar de semejante fallo", agregó Cortiñas. Desde la Marcha de Mujeres Originarias, la mapuche Moira Millán también repudió la resolución.

Los abogados Marina Schifrin, Ezequiel Plaveccino, y Nadina Meredo, entre otros, así como referentes de organizaciones de derechos humanos, se presentaron en la Comisaría y les dijeron que como allí "no hay lugar" podrían ser trasladados. Los letrados interpusieron un habeas corpus en relación a la situación de dos personas cuyo paradero se desconocía -luego se supo que no fueron detenidos-, y pidiendo la excarcelación de todos los apresados. Según publicó En Estos Días, en la puerta de la comisaría -custodiada por policías con escudos y cascos- se montó una radio abierta y un grupo de unas 50 personas permanecían reclamando la liberación de los detenidos, al mismo tiempo que había una movilización en el Centro Cívico. Estas 15 personas detenidas durante los incidentes y la represión posterior al anuncio de la extradición del lonko de Cushamen pasarán la noche presas, a la espera de la formulación de los cargos por parte de los fiscales Silvia Paolini, Guillermo Lista y Alejandra Bartolomé. A pesar de la brutalidad con que fueron detenidos, los manifestantes fueron revisados y no tuvieron heridas de gravedad.