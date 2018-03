La Policía Federal detuvo anoche en el centro porteño al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, luego de que el juez federal Luis Rodríguez ordenara su captura en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de esa localidad de Santa Cruz. Pérez Osuna es ex interventor de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y su captura fue pedida por una causa conexa a la principal en la que se investiga el trazado de una avenida que no se habría terminado. El juez ordenó también la prisión preventiva del ex coordinador de YCRT Miguel Larregina y del diputado provincial Matías Mazú.