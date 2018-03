Ayer se produjeron nuevas expresiones de repudio al ataque contra este diario encabezado por la Liga Polaca contra la Difamación, tras la publicación de una contratapa escrita por el psicoanalista Federico Pavlovsky sobre la masacre de Jedwabne.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación” por la denuncia, y destacó que “ninguna ley justifica limitar o impedir la libertad de expresión”. El organismo que dirige el abogado Claudio Presman aseguró también que “en la ley Nacional Nº 23.592, Argentina prohíbe la negación de la existencia histórica del delito de genocidio y desde el Inadi creemos este tipo de prácticas constituyen una forma de discriminación que sólo puede ser erradicada a partir de la puesta en conocimiento de los procesos históricos de vulneración de determinados colectivos”.

El cura en opción por los pobres Eduardo de la Serna también manifestó su solidaridad con el diario: “Nos vamos habituando a que se quiera negar la historia, cambiando personajes por animalitos, borrando pañuelos en las plazas, mintiendo simplemente. El gobierno de Polonia, cuyo primer ministro irónicamente es un historiador, ha decretado que la historia solo la escriben ellos y eso quiere decir que no hay otra historia. No ha ocurrido lo que ocurrió, no pasó lo que pasó. Y si alguien lo negara quizás haya para ellos un “lugarcito” en Auschwitz que –parece– fue un hotel 5 estrellas, o un albergue para los trabajadores, que serían libres. Hacer memoria sigue siendo el aire que muchos elegimos respirar, y hacer verdad -no posverdadera- la palabra que queremos gritar: zîkarôn, ‘emet wezedaká”.

El rector y las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro expresaron su solidaridad con este diario y consideraron que “se trata de un acto persecutorio y un ataque explícito a la libertad de expresión, derecho humano fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”. Además, calificaron a la Liga Polaca contra la Difamación como “un organismo ligado a la ultraderecha que colabora con el gobierno polaco en su objetivo de censurar a quienes difundan datos sobre el Holocausto”.

Por su parte, la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina (ICUF) sostuvo, en un comunicado firmado por Marcelo Horestein e Isaac Rapaport, que “esta arremetida político-judicial debe ponernos en alerta. No solo porque se ataca a la libertad de expresión, sino que le da curso a los negacionistas del genocidio perpetrado sobre las comunidades judías”.