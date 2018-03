Con la ausencia de Neymar –en recuperación tras una reciente operación en el pie–, el PSG de los argentinos Angel Di María, Giovani Lo Celso y Javier Pastore irá en busca de la épica cuando reciba, hoy a las 16.45 (ESPN) en el Parque de los Príncipes, al Real Madrid por el partido de vuelta de los octavos de final de Champions League. Los franceses se trajeron un doloroso 1-3 de la ida en Madrid, donde comenzaron ganando pero no supieron conservar el resultado ante un rival que contó con un inspirado Cristiano Ronaldo –marcó dos tantos–.

La presión es alta para ambos equipos, dos de los máximos titanes económicos del fútbol mundial. Para PSG, por lo gastado en los últimos mercados de pases (220 millones de euros por Neymar el año pasado, 40 por el alemán Julian Draxler en la temporada 2016-17, 63 por Di María en la 2014/15, o los 64 por Edison Cavani en la 2013/14, por ejemplo), que no se corresponde con los réditos obtenidos en torneos continentales. Mientras que por el lado de los madrileños, virtualmente afuera de la lucha por el campeonato en España –a 15 puntos del líder Barcelona a falta de sólo once fechas por jugar– y de la Copa del Rey –eliminados sorpresivamente por Leganés en cuartos–, esta Champions es el único título al que aspirar.

A pesar de mandar cómodamente en el torneo francés (donde ganó cuatro de las últimas cinco ediciones y, en esta, le saca 14 puntos al segundo a falta de diez fechas), PSG no ha podido replicar su éxito doméstico en el ámbito europeo. En las últimas cinco Champions, el equipo financiado con capitales qataríes no ha podido pasar de cuartos de final y, además, todavía está fresco en el recuerdo lo sucedido en la copa del año pasado frente a Barcelona. Tras ganar 4-0 en la ida (con dos goles de Di María), el equipo catalán le propinó un 6-1 en la revancha de la mano de un estratosférico Neymar, que ahora no podrá estar, aunque del otro lado.

Pero la ausencia del brasileño no será la única. Real Madrid llega con Luka Modric y Toni Kroos, sus dos cerebros en el mediocampo, entre algodones. Tanto el croata como el alemán viajaron a París, pero su presencia desde el inicio es poco probable, a no ser que el francés Zinedine Zidane los vea plenamente recuperados.

Lejos de la pelea en su país, donde Barcelona ha hecho nido en los últimos años de la mano de Lionel Messi (ganó seis de los últimos nueve torneos), los merengues han encontrado refugio en el certamen continental, donde es el vigente bicampeón, ganando tres de las últimas cuatro ediciones. Además, el equipo de Zidane va con su amuleto: Casemiro. Con el volante brasileño en el plantel, Real Madrid no ha perdido ninguna de las fases de Champions que enfrentó ya que, casualmente, durante la copa que fue parar a manos del Barça, Casemiro estuvo a préstamo en Porto.

Muchos de los focos esta tarde estarán puestos en el duelo entre goleadores: Cristiano Ronaldo, que lidera a todos en esta copa con once tantos, y Edison Cavani, el máximo anotador (junto a Neymar) de PSG, con seis. Pero también se posarán sobre Di María. El rosarino intentará tomar la posta dejada por Neymar y buscará plasmar esta tarde su extraordinario andar goleador en 2018, donde convirtió 13 tantos en 15 partidos. También sería parte del once titular Lo Celso, quien fue cuestionado por su rendimiento en el encuentro de ida.

Por otra parte, en Liverpool, el dueño de casa recibirá a Porto, apoyado en el contundente 5-0 conseguido en la ida en casa de los portugueses. Además, mañana a las 16.45, Manchester City, de Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, enfrentará como local a Basilea (4-0 en la ida) y Tottenham, de Mauricio Pochettino, se las verá con Juventus, en Londres (2-2 en la ida).