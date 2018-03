Luego de la masiva marcha de ayer enmarcada en el primer día del paro docente de 48 horas, hoy le toca el turno a la provincia de Buenos Aires. “La de hoy va a ser una jornada de movilizarnos a nivel territorial”, indicó la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, quien además instó a la administración de María Eugenia Vidal a “destrabar este conflicto” salarial porque su gestión “está en condiciones (presupuestarias) de hacerlo”.

A los pedidos de apertura de paritaria nacional y de una nueva convocatoria a negociaciones en el ámbito provincial, Suteba sumó la demanda de que se de marcha atrás con el cierre de cursos y escuelas isleñas y rurales dispuesto por el gobierno de Cambiemos. Para eso se realizarán movilizaciones en distintos distritos a fin de visibilizar e informar mejor cuál es la situación que viven los maestros.

En diálogo con AM 750, Torre recordó que el exiguo 15 por ciento de aumento que la Provincia le propone a los gremios docentes no se sustenta con el número que barajan “las consultoras cercanas al gobierno: al menos un 21 por ciento de inflación”. Por eso, la demanda del Frente de Unidad Docente (FUD) es de un incremento no menos al 20 por ciento y con cláusula gatillo.

“La provincia tiene fondos por el aumento del impuesto inmobiliario y el pacto fiscal”, citó la dirigente en alusión a los 65 mil millones de pesos que las arcas provinciales recibirán de parte de Casa de Gobierno por la supresión del Fondo del Conurbano.

Además de centrar sus críticas al gobierno bonaerense, la secretaria gremial de Suteba también apuntó contra el ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, a quien calificó como “el responsable fundamental de esta crisis que se profundiza”, producto del decreto que él y el presidente Mauricio Macri firmaron “para borrar la paritaria nacional, que es un derecho que tenemos los trabajadores docentes”.

Torre evaluó, también. que la jornada de paro y movilización nacional de ayer “fue muy fuerte en todo el país”, además de “plural respresentativa”, por hubo maestros “de Jujuy a Tierra del Fuego”. Sostuvo que tuvo una fuerte adhesión y puntualizó que las únicas provincias que no adhirieron fueron Misiones y Salta. “Fue una marcha que no salió en la tapa de todos los diarios, pero las redes existen y nadie las puede tapar con la mano”, concluyó.