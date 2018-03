“Este no soy yo, y ciertamente no coincide con el modo en el que he trabajado en el pasado”: la frase forma parte de la disculpa pública que dio a conocer hoy David Byrne, en un comunicado en el que expresa su propia extrañeza y arrepentimiento por no incluir colaboradoras mujeres en su más reciente disco American Utopia. No puede decirse que el artista escocés sea refractario a la colaboración femenina: en el pasado ha trabajado no solo con la bajista Tina Weymouth en Talking Heads sino también con músicas como St. Vincent, Kate Pierson, Dolette McDonald, Nona Hendryx, Margareth Menezes, Celia Cruz, Skye Edwards (Morcheeba), Anna Calvi y la coreógrafa Twyla Tharp –entre muchas otras-, además de impulsar la carrera de más de una artista a través de su ya extinto sello Luaka Bop. Pero el jueves pasado publicó en redes sociales un mosaico fotográfico de los colaboradores de su primer disco solista en 14 años, e inmediatamente recibió comentarios sobre la composición 100 por ciento masculina del plantel.

“Recientemente hice un posteo sobre los compañeros que colaboraron en mi nuevo álbum. Han habido algunas reacciones y algunas de ellas puntualizaron la falta de mujeres en este grupo”, señala el texto publicado hoy. “Quiero agradecer a aquellos que me escribieron para llamarme la atención sobre eso. Es algo que me importa mucho. La imagen claramente revela este problema mejor que las meras palabras. Esta falta de representación es algo problemático y muy extendido en la industria. Lamento no haber contratado y y colaborado con mujeres en este álbum. Es ridículo, este no soy yo, y ciertamente no coincide con el modo en el que he trabajado en el pasado. No representa mi actual show en vivo, que es una serie de creadores y colaboradores diversos, lo cual lo vuelve aún más negligente de mi parte”.

El comunicado firmado desde Buffalo, New York (donde Byrne reside) cierra diciendo que “Estoy feliz de vivir en un momento en el que esta conversación está sucediendo. Es duro darse cuenta de que, por más esfuerzos que hagas para empujar al mundo en la que creés que es la dirección correcta, a veces sos parte del problema. Nunca creí ser ‘uno de esos tipos’, pero supongo que en cierto punto lo soy. Sus respuestas sirven como correctivo. Gracias”.

David Byrne está a punto de efectivizar una nueva visita a la Argentina, donde ya supo presentar sus discos Rei Momo, David Byrne y Feelings, además de participar en la filmación de un video junto a La Portuaria. El próximo domingo 18 se presentará en uno de los escenarios principales del festival Lollapalooza (a las 18) en el Hipódromo de San Isidro, además de ofrecer un “sideshow” el lunes 19 en el Teatro Gran Rex.