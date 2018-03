Los trabajadores del INTI denunciaron que la gestión de Javier Ibáñez les aplicó descuentos de hasta 15 mil pesos por las medidas de fuerza que realizaron contra los 258 despidos en el instituto. Quizás esto se deba a las funciones que Ibañez vino a desempeñar. En un audio que se viralizó, se lo escucha al titular del INTI decir que Mauricio Macri lo mandó allí con el solo objetivo de evitar que “corten la General Paz”. En tanto, luego de una serie de escraches a quienes colaboraron con los despidos, la delegada de UPCN, Susana Civile, apareció en otro audio diciendo que están por contratar una nueva empresa de seguridad, que llegará con “ochenta monos”. “Las autoridades van a resolver las cosas a las patadas en el culo y me solidarizo con eso”, dijo la delegada.

Ibañez viene teniendo que explicar las contrataciones que hizo de decenas de asesores, los viajes que realizó y las consultoras a las que les pagó, entre ellas la vasca Tecnalia que cobró por adelantado por presentarle un “masterplan”. Por los despidos, el INTI lleva ya más de 40 días de conflicto, que incluye la permanencia pacífica de los despedidos. La última noticia fue que con el sueldo de febrero, los trabajadores que adhirieron a las medidas de fuerza descubrieron que les descontaron hasta un 40 por ciento de su sueldo por “ausencias no justificadas”.

En tanto, circuló un audio de Ibañez de 2016, en el que dice: “Macri me conoce mucho y me pone siempre a resolver quilombos. Me pone en la Agencia Gubernamental de Control a resolver luego de que se cae un inmueble y se mueren tres personas”, dice en alusión al derrumbe del Gimnasio en Villa Urquiza, por la que llegó Ibañez a ese cargo. No contó, en tanto, que en su gestión se derrumbó el boliche Beara y murieron dos mujeres. “Me pone en un quilombo sindical en el Teatro Colón. Y cuando asumimos acá, me dice: tenemos un problema en el INTI no queremos que corten la General Paz. Ese era el desafío”, afirma.

Además, circuló un video en el que se ve al jefe de la Dirección de Compras Centros, Mariano Cabeza, mientras es escrachado por los trabajadores en el comedor. A raíz de esto, otro audio que se viralizó la mostró a la delegada de UPCN Sara Civile, comentando el hecho: “Me enteré del descontrol que fue el comedor. No entiendo como nuestros compañeros no dicen, por lo menos, ‘cállense’. Esto no puede seguir así”. “Hace un momento me comuniqué con (Ernesto) Luna (gerente de Recursos Humanos) para expresarle la preocupación. Y le pregunté qué piensan hacer. Bueno, ellos van a tomar cartas en el asunto y van a resolver las cosas a las patadas en el culo y me solidarizo con eso. Han contratado una empresa de seguridad que va a empezar a actuar en el INTI y va a empezar a poner orden con ochenta monos a la manera de los patovas”.