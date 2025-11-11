Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura Y Espectaculos
TELEVISION Marcelo Antín y Diego Toni, responsables del nuevo canal
📰“Argentina 12 no va a ser una señal lavada”
“Tenemos el deber y la obligación de hacer una interpretación seria de las cosas”, señalan los gerentes de Noticias y Programación de la emisora que comienza este mediodía.
12 de noviembre de 2025 - 1:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El staff de periodistas de la flamante señal.
(prensa)
Temas en esta nota:
AM 750
Página/12