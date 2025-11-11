Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Entre los reclusos reubicados en Ecuador se encuentra el exvice Glas

📰Nueva cárcel “estilo Bukele”

La apertura de la prisión ubicada en la provincia de Santa Elena se produjo un día después de una masacre que dejó 31 presos muertos en la cárcel de Machala.

Noboa afirma que 300 presos peligrosos fueron enviados a nueva cárcel de máxima seguridad. Noboa afirma que 300 presos peligrosos fueron enviados a nueva cárcel de máxima seguridad. (@DanielNoboaOk/EFE)

Temas en esta nota: