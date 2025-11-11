Omitir para ir al contenido principal
Una diputada exige celeridad para investigar a un juez federal
📰El Consejo de la Magistratura se toma su tiempo
Es el caso del juez federal Gastón Salmain, de Rosario, quien enfrenta múltiples denuncias por irregularidades en el ejercicio de su función.
12 de noviembre de 2025 - 12:38
CATTALINI, Lionella diputada provincial SAnta Fe BLOQUE SOCIALISTA
20250320 SESION CONJUNTA AMBAS CAMARAS SENADORES DIPUTADOS PROVINCIALES DE SANTA FE se dispuso la remoción del fiscal Aldo Héctor Gerosa por la causal de mal desempeño de sus funciones CATTALINI, Lionella BLOQUE SOCIALISTA FOTO PRENSA Diputados
(Prensa Diputados)
