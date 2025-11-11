📰El Consejo de la Magistratura se toma su tiempo

CATTALINI, Lionella diputada provincial SAnta Fe BLOQUE SOCIALISTA

20250320 SESION CONJUNTA AMBAS CAMARAS SENADORES DIPUTADOS PROVINCIALES DE SANTA FE se dispuso la remoción del fiscal Aldo Héctor Gerosa por la causal de mal desempeño de sus funciones CATTALINI, Lionella BLOQUE SOCIALISTA FOTO PRENSA Diputados

(Prensa Diputados)