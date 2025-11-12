Omitir para ir al contenido principal
Michael Kohlmann, capitán del equipo alemán de Copa Davis

📰“Argentina tiene calidad para ganarlo todo”

De profunda amistad con el conductor albiceleste Javier Frana, palpitó el duelo del jueves 20 de noviembre en Bologna, por la primera instancia eliminatoria del Final 8.

Pablo Amalfitano
FOTO AFP tenis michael kohlmann
tenis michael kohlmann Michael Kohlmann, capitán del equipo alemán de Copa Davis. (AFP)

