A pesar de la "gran victoria" proclamada por Trump tras el avance en el Senado

📰EE.UU. busca dejar atrás el cierre del gobierno

Más de un millón de trabajadores federales acumulan semanas sin cobrar y persisten los retrasos en los aeropuertos, mientras el Congreso intenta poner fin al cierre más prolongado de la historia.

Más de 1600 vuelos fueron cancelados por el shutdown Cancelación masiva de vuelos en Estados Unidos a causa del cierre del gobierno. (CAROLINE BREHMAN/EFE)

