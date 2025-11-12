Omitir para ir al contenido principal
A pesar de la "gran victoria" proclamada por Trump tras el avance en el Senado
📰EE.UU. busca dejar atrás el cierre del gobierno
Más de un millón de trabajadores federales acumulan semanas sin cobrar y persisten los retrasos en los aeropuertos, mientras el Congreso intenta poner fin al cierre más prolongado de la historia.
11 de noviembre de 2025 - 21:34
Más de 1600 vuelos fueron cancelados por el shutdown
Cancelación masiva de vuelos en Estados Unidos a causa del cierre del gobierno.
(CAROLINE BREHMAN/EFE)
