Psicología. La pulsión oral en el niño, apunta a algo más que la simple satisfacción de una necesidad

📰Comer es mucho más que consumir los alimentos

Es en la brecha entre la necesidad y la demanda donde se aloja el deseo. La clínica de niños y adolescentes ofrece un vasto campo de exploración sobre el tema.

Ligia Gorini*
Lactancia maternidad niño bebé Para Freud, la succión consiste en un contacto repetido rítmicamente, que no tiene por fin la nutrición. (Antônio Cruz/Agência Brasil/ A)