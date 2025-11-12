Omitir para ir al contenido principal
El hospital de Clínicas abre nuevos consultorios

📰El acceso a la IVE, más sencillo

Un espacio para la atención y realización de prácticas de IVE e ILE. Buscan garantizar privacidad y trato digno.

El nuevo consultorio está ubicado en el segundo piso del Hospital de Clínicas, frente al Aula Central 20, y reemplaza al anterior, que funcionaba dentro del Servicio de Obstetricia. (Prensa)

