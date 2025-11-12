Omitir para ir al contenido principal
El hospital de Clínicas abre nuevos consultorios
📰El acceso a la IVE, más sencillo
Un espacio para la atención y realización de prácticas de IVE e ILE. Buscan garantizar privacidad y trato digno.
11 de noviembre de 2025 - 21:49
El nuevo consultorio está ubicado en el segundo piso del Hospital de Clínicas, frente al Aula Central 20, y reemplaza al anterior, que funcionaba dentro del Servicio de Obstetricia.
(Prensa)
