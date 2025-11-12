Omitir para ir al contenido principal
China y España consolidan una alianza pese a la resistencia de los socios europeos
Xi Jinping recibió al rey Felipe VI en Beijing
En línea con la política exterior de Pedro Sánchez, el monarca español firmó acuerdos bilaterales con el presidente asiático.
Sebastián Cazón
13 de noviembre de 2025 - 1:08
Xi y Felipe VI posan junto a sus esposas
(XINHUA)
