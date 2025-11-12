Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura Y Espectaculos
Tercer opus de Milagros Mumenthaler
📰“Las corrientes”: territorio entre la conciencia y las emociones
La directora argentina vuelve a proponer un recorrido por los vínculos humanos a través de una dramaturgia con un enfoque que expresa una sensibilidad femenina de ver, habitar y transitar el mundo.
12 de noviembre de 2025 - 20:33
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Lina manifiesta una desconexión emocional con todo y con todos.
Las Corrientes
(gentileza)