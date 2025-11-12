Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura Y Espectaculos

Tercer opus de Milagros Mumenthaler

📰“Las corrientes”: territorio entre la conciencia y las emociones

La directora argentina vuelve a proponer un recorrido por los vínculos humanos a través de una dramaturgia con un enfoque que expresa una sensibilidad femenina de ver, habitar y transitar el mundo.

Las Corrientes
Lina manifiesta una desconexión emocional con todo y con todos. Las Corrientes (gentileza)