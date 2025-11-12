Omitir para ir al contenido principal
León Gieco visitó una escuela rural de frontera en Misiones
📰Un nuevo capítulo de De Ushuaia a La Quiaca
Recibirá un Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones y grabará “Solo le pido a Dios” con un coro de niños de una comunidad guaraní.
Karina Micheletto
12 de noviembre de 2025 - 22:27
Leon Gieco
Leon Gieco
(Víctor Hugo Paniagua - Cultura Misiones)
