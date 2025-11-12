📰Milagros Mumenthaler: “La película no da respuestas porque la protagonista no las busca”

El de Milagros Mumenthaler es uno de los grandes nombres que ha gestado el cine nacional en la década pasada.

caba 10/11/25 Milagros Mumenthaler, cineasta. Se estrena en las salas comerciales argentinas el más reciente film de la directora de Abrir puertas y ventanas (2011) y La idea de un lago (2016). Su nuevo film es 'Las Corrientes'. Foto: Veronica Bellomo

(veronica bellomo)