Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

La ceremonia de juramento fue muy corta y Mauricio Macri no fue invitado

📰Santilli ya es ministro, pero con las manos vacías

Un DNU le redujo la cantidad de secretarías a su cargo. Lo debilita a la hora de negociar con los gobernados. No maneja ni siquiera los ATN. Tiene que negociar con Adorni.

Diego Santilli
Diego Santilli NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 11: El ex diputado del PRO Diego Santilli juró esta tarde su cargo como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei. (presidencia)

Temas en esta nota: