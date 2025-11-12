Omitir para ir al contenido principal
El Pais
La ceremonia de juramento fue muy corta y Mauricio Macri no fue invitado
📰Santilli ya es ministro, pero con las manos vacías
Un DNU le redujo la cantidad de secretarías a su cargo. Lo debilita a la hora de negociar con los gobernados. No maneja ni siquiera los ATN. Tiene que negociar con Adorni.
12 de noviembre de 2025 - 2:35
Diego Santilli
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 11: El ex diputado del PRO Diego Santilli juró esta tarde su cargo como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei.
(presidencia)
