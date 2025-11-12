Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires12

Lalo Harispe se jubilará y dejará de ser intendente

📰Trasfondo de un retiro anticipado

El jefe comunal radical de Lezama habla de darle lugar a “caras nuevas”. El arco político local hace otra lectura.

Juan Manuel Meza
Juan Manuel Meza
FOTO REDES SOCIALES lalo harispe intendente lezama
lalo harispe intendente lezama FOTO REDES SOCIALES lalo harispe intendente lezama (REDES SOCIALES)

Temas en esta nota: