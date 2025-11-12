Omitir para ir al contenido principal
El presidente de EE.UU. envió una carta a su par israelí Isaac Herzog

Trump quiere un indulto a Netanyahu

El republicano tildó de “persecución política” los casos de corrupción del premier israelí. La oposición pidió su renuncia.

donald trump isaac herzog
Herzog hizo pública la carta en la que Trump hace una petición oficial para que indulte al primer ministro de Israel (AFP)

