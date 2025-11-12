Omitir para ir al contenido principal
Habilitó a comprar U$S10 millones a precio oficial al financista Whpei

📰Un magistrado muy requerido por la justicia

Allanaron el despacho del juez Salmain, investigado por varias causas de corrupción. También sigue su expediente el Consejo de la Magistratura.

juez Gastón Salmain juez Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario (Gentileza)

