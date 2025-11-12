Omitir para ir al contenido principal
Rosario12
Habilitó a comprar U$S10 millones a precio oficial al financista Whpei
📰Un magistrado muy requerido por la justicia
Allanaron el despacho del juez Salmain, investigado por varias causas de corrupción. También sigue su expediente el Consejo de la Magistratura.
12 de noviembre de 2025 - 22:57
juez Gastón Salmain
juez Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario
(Gentileza)
