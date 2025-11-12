Omitir para ir al contenido principal
El anuncio coincide con la llegada del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, a aguas del Caribe
📰Venezuela profundiza su despliegue militar ante los ataques de EE.UU. en el Caribe
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, informó que se movilizaron 200 mil militares en todo el país como parte de los nuevos ejercicios de preparación.
11 de noviembre de 2025 - 23:58
portaaviones USS Gerald R. Ford
Se espera que el poderoso portaaviones USS Gerald Ford pase varios días realizando pruebas de mar
(US Navy / AFP/AFP)
