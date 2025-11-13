Omitir para ir al contenido principal
La quiebra de La Suipachense dejó a 140 trabajadores en la calle
📰“400 millones menos para la economía local”
La Justicia decretó el cierre luego de un conflicto de más de 80 días. “Era parte de nuestra identidad”, dijo el intendente Juan Mancini. El antecedente de ARSA.
Juan Manuel Meza
14 de noviembre de 2025 - 0:54
La Suipachense
Trabajadores de La Suipachense durante las protestas por la parálisis de la empresa.
