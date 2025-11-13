Omitir para ir al contenido principal
Los amarillos aseguraron que irán por la independencia parlamentaria
📰Buscan frenar la fuga o habrá más PROblemas
Macri juntó a los todavía fieles amarillos en la sede partidaria. Se prometieron independencia de los violetas en el Congreso y configurar un candidato propio para 2027.
Ayelén Berdiñas
13 de noviembre de 2025 - 1:31
REUNION PRO
En el centro de la imagen arriba y abajo, se ubicaron los Macri.
(ARCHIVO)
