Omitir para ir al contenido principal
PortadaCash

Euforia financiera y recesión en la actividad productiva

📰Desafíos del segundo tiempo de Milei

Cómo sostener la calma cambiaria y el equilibrio fiscal sin sacrificar el poder adquisitivo ni volver a depender del endeudamiento externo.

Diego Rubinzal
Diego Rubinzal
Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior del Gobierno del gabinete de Javier Milei. (Presidencia de Argentina/EFE)