Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Otra vez, golpes y gases contra jubilados y manifestantes.

📰Gases y palos en el Congreso

Participaron las cuatro fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, que según los organismos veedores desplegó “una irracional” violencia.

Padre Paco
Marcha Jubilados El padre Francisco "Paco"Olveira tras ser detenido. (captura de video)

Temas en esta nota: