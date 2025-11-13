Omitir para ir al contenido principal
Otra vez, golpes y gases contra jubilados y manifestantes.
📰Gases y palos en el Congreso
Participaron las cuatro fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, que según los organismos veedores desplegó “una irracional” violencia.
13 de noviembre de 2025 - 1:58
Marcha Jubilados
El padre Francisco "Paco"Olveira tras ser detenido.
(captura de video)
Temas en esta nota:
Jubilados
represión a jubilados