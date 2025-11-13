Omitir para ir al contenido principal
Según el informe del Indec, el rubro que más subió en el mes fue Transporte:3,5 por ciento
📰La inflación oficial de octubre llegó sólo a 2,3%
Es la más alta de los últimos doce meses, pero se mantuvo por debajo de los niveles de febrero, marzo y abril. La canasta básica de una familia tipo ya supera los 966 mil pesos
Juan Garriga
13 de noviembre de 2025 - 0:55
La canasta básica de una familia tipo ya supera los 966 mil pesos.
