Según el informe del Indec, el rubro que más subió en el mes fue Transporte:3,5 por ciento

📰La inflación oficial de octubre llegó sólo a 2,3%

Es la más alta de los últimos doce meses, pero se mantuvo por debajo de los niveles de febrero, marzo y abril. La canasta básica de una familia tipo ya supera los 966 mil pesos

Juan Garriga
