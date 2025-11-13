Omitir para ir al contenido principal
Carlos Bianco envió un pedido formal de audiencia con el ministro

📰La Provincia quiere sentarse con Diego Santilli

La gestión Kicillof insiste con que la administración libertaria le retiene casi 13 billones de pesos y paralizó unas mil obras en el territorio. Mientras tanto, el Presupuesto.

María Belén Robledo
César Pucheta
FOTO REDES SOCIALES carli blanco
carli blanco Carlos Bianco, ministro del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. (REDES SOCIALES)

