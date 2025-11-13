Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires12
Carlos Bianco envió un pedido formal de audiencia con el ministro
📰La Provincia quiere sentarse con Diego Santilli
La gestión Kicillof insiste con que la administración libertaria le retiene casi 13 billones de pesos y paralizó unas mil obras en el territorio. Mientras tanto, el Presupuesto.
María Belén Robledo
César Pucheta
13 de noviembre de 2025 - 0:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
carli blanco
Carlos Bianco, ministro del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
(REDES SOCIALES)
Temas en esta nota:
Presupuesto
Legislatura bonaerense
Axel Kicillof