Los no docentes harán paro el 19 de noviembre en las universidades

📰Una medida que se extiende

Ayer se cumplió el segundo día de la medida de fuerza de los docentes para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento.

Paro Universidades publicas
Paro Universidades El próximo miércoles las universidades públicas permanecerán cerradas. (Bernardino Avila, Bernardino Avila)

