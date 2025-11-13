Omitir para ir al contenido principal
Los no docentes harán paro el 19 de noviembre en las universidades
📰Una medida que se extiende
Ayer se cumplió el segundo día de la medida de fuerza de los docentes para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento.
14 de noviembre de 2025 - 0:55
Paro Universidades
El próximo miércoles las universidades públicas permanecerán cerradas.
(Bernardino Avila, Bernardino Avila)
