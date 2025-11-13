Omitir para ir al contenido principal
Un reclamo de tres días por el financiamiento universitario

📰Paro nacional por las universidades

Los gremios cuestionan la actitud del gobierno libertario de no aplicar la norma: “Es una actitud autoritaria”, afirman.

PARO UNIVERSIDADES Las universidades públicas realizan un paro por la ley de Financiamiento (NOTICIAS ARGENTI)

