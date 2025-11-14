Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
La historia de todos los arrepentidos a la fuerza de la causa Cuadernos
📰“Cuando los arrepentidos son los extorsionados”
Cristina Fernández de Kirchner mostró, a través de un tuit, cómo el poder judicial lograba los testimonios de los arrepentidos. Los aprietes sufridos, incluso sus abogados.
Raúl Kollmann
14 de noviembre de 2025 - 2:08
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El tribunal del juicio de la causa Cuadernos
Enrique Méndez Signor, Germán Castelli y Fernando Canero, jueces de la causa cuadernos.
(ENRIQUE GARCIA MEDINA)
Temas en esta nota:
Cristina Fernández de Kirchner