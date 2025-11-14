Omitir para ir al contenido principal
La historia de todos los arrepentidos a la fuerza de la causa Cuadernos

📰“Cuando los arrepentidos son los extorsionados”

Cristina Fernández de Kirchner mostró, a través de un tuit, cómo el poder judicial lograba los testimonios de los arrepentidos. Los aprietes sufridos, incluso sus abogados.

Raúl Kollmann
Enrique Méndez Signor, Germán Castelli y Fernando Canero, jueces causa cuadernos
El tribunal del juicio de la causa Cuadernos Enrique Méndez Signor, Germán Castelli y Fernando Canero, jueces de la causa cuadernos. (ENRIQUE GARCIA MEDINA)

