Frenan la apertura de locales tras las denuncias por las muñecas sexuales infantiles
📰Shein, un escándalo cada vez más grande en Francia
Estaba prevista la inauguración de tres locales nuevos para la próxima semana. Pero las críticas por los juguetes sexuales pedófilos puso a la empresa contra las cuerdas.
Eva Rey
15 de noviembre de 2025 - 0:00
Shein
La primera tienda física del mundo de la empresa asiática abrió en París.
(AFP -)
