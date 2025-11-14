Omitir para ir al contenido principal
En Valparaíso la candidata oficialista llamó a superar el discurso del miedo de la ultraderecha

📰Jara cerró su campaña en un bastión de la izquierda

De cara a las elecciones del domingo en Chile, Kast, rival de extrema derecha que le sigue en las encuestas, se presentó en Concepción repitiendo su proclama de mano dura.

Mercedes López San Miguel
Jeannette Jara en Valparaíso
“Gracias Valparaíso, gracias Chile”, dijo Jeannette Jara celebrando un final de campaña de cara al mar (RODRIGO ARANGUA/AFP)