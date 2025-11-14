Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
El ministro del Interior sigue reuniéndose con gobernadores
📰Mucha reunión pero con billetera vacía
Santilli recibió a Sáenz de Salta y al tucumano Jaldo. Espera poder sumar a Caputo para hablar en serio con los jefes provinciales.
14 de noviembre de 2025 - 0:17
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Jaldo Santilli
Diego Santilli, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
(Prensa -)
Temas en esta nota:
Diego Santilli
Osvaldo Jaldo