Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

El ministro del Interior sigue reuniéndose con gobernadores

📰Mucha reunión pero con billetera vacía

Santilli recibió a Sáenz de Salta y al tucumano Jaldo. Espera poder sumar a Caputo para hablar en serio con los jefes provinciales.

Diego Santilli, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo
Jaldo Santilli Diego Santilli, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo. (Prensa -)

Temas en esta nota: