Buscan establecer las causas.

📰Tras el escape de gas e incendio, bomberos de la Ciudad realizan pericias en Caballito

Este miércoles dos personas resultaron heridas en la calle Riglos y Formosa. El Gobierno porteño intimó a Edesur y una tercerizada de Metrogas.

Incendio en Caballito. A raíz de un escape de gas en la calle Riglos y Formosa hubo una explosión y llamas de hasta 12 metros de altura (NA )

Temas en esta nota: