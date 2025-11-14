Omitir para ir al contenido principal
Causa por defraudación millonaria con la carga de combustible

📰Una banda estructurada como la policía

Acusan al ex jefe de la URII y a los mandatos altos de constituir una organización criminal

Daniel Acosta ex jefe de policía de Rosario imputado por asociación criminal El acusado y sesplazado jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta (Prensa Gobernacion Santa Fe)

