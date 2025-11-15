Omitir para ir al contenido principal
La calma que podría anteceder al huracán en el mercado

📰El dólar cerró otra semana abajo del techo

La divisa mayorista retrocedió 3 pesos pesos para la venta este viernes y consolidó una baja total cercana a los 50 pesos.

Las acciones volvieron a subir fuerte, al igual que los bonos soberanos. Las acciones volvieron a subir fuerte, al igual que los bonos soberanos.

