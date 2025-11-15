Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario12

El diagnóstico de Marcelo Lewandowski sobre la industria nacional y el PJ

📰Entre el industricidio y la crisis peronista

El senador alertó sobre el “deterioro acelerado” del aparato productivo, y pidió una reconstrucción del peronismo santafesino. “Desde 2023 no superamos el 30% de los votos”.

Marcelo Lewandowski Senador Nacional de Argentina
Marcelo Lewandowski Senador Nacional de Argentina El senador nacional Lewandowski preside la Comisión de Industria del Senado. (Gentileza -)