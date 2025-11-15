Omitir para ir al contenido principal
El juez Martínez de Giorgi determinó que el expolicía alteró los escritos
📰Procesan a Bacigalupo por fraguar los cuadernos
Las pericias demostraron que hubo enmiendas y tachaduras en los escritos del chofer. Esas modificaciones se usaron luego para armar la causa y perseguir empresarios.
Raúl Kollmann
16 de noviembre de 2025 - 0:00
Jorge Bacigalupo
El expoliciía Jorge Bacigalupo fue procesado por el juez Martínez de Giorgi.
(Capturas de Video)
