Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Los rostros de tres propuestas de mano dura a la inmigración y la delincuencia

📰Radiografía de las derechas que compiten con la candidata de izquierda Jara

El ultraconservador Kast llega a la elección de este domingo detrás de Jara y con ventaja ante el libertario radical Kaiser y la referente de la derecha tradicional Matthei.

Mercedes López San Miguel
Mercedes López San Miguel
Kast, Kaiser y Matthei
Con algunos matices, Matthei, Kast y Kaiser coinciden en proponer mano dura a la delincuencia y a la inmigración sin papeles (Archivo -)

Temas en esta nota: