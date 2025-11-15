Omitir para ir al contenido principal
Villarruel y Bullrich mantuvieron un encuentro privado

📰Reunión a solas, tensa y sin fotos

Según trascendió hubo teclamos velados, pases de factura y se habló del control político de la Cámara alta. Un canal de diálogo.

Villaruel-Bullrich La vice y la futura jefa del bloque oficialista compartieron una reunión hermética en el Senado tras semanas de chisporroteos. (Archivo -)

