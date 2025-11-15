Omitir para ir al contenido principal
Villarruel y Bullrich mantuvieron un encuentro privado
📰Reunión a solas, tensa y sin fotos
Según trascendió hubo teclamos velados, pases de factura y se habló del control político de la Cámara alta. Un canal de diálogo.
16 de noviembre de 2025 - 0:00
Villaruel-Bullrich
La vice y la futura jefa del bloque oficialista compartieron una reunión hermética en el Senado tras semanas de chisporroteos.
(Archivo -)
