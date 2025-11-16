📰El fuego sigue pero está bastante contenido

Explosión polo industrial Ezeiza

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 15/11/2025.- Bomberos trabajan en la extinción de las llamas este sábado después de que una fuerte explosión sacudiera este viernes un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, el principal del país suramericano, afectando la visibilidad en la zona y, según la prensa local, causando varios heridos. EFE/Nehuen Rovediello

