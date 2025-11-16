Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

La trama detrás de la organización de los sobreprecios y el "tres por ciento" para los Milei

📰Macristas reciclados al servicio de las coimas

Pablo Atchahabian, exfuncionario de Macri, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías. El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta Espert.

Raúl Kollmann
Raúl Kollmann
Pablo Atchabahian, Daniel Garbellini y Diego Spagnulo Pablo Atchabahian, Daniel Garbellini y Diego Spagnulo. (Archivo -)