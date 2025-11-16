Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
La trama detrás de la organización de los sobreprecios y el "tres por ciento" para los Milei
📰Macristas reciclados al servicio de las coimas
Pablo Atchahabian, exfuncionario de Macri, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías. El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta Espert.
Raúl Kollmann
17 de noviembre de 2025 - 0:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Pablo Atchabahian, Daniel Garbellini y Diego Spagnulo
Pablo Atchabahian, Daniel Garbellini y Diego Spagnulo.
(Archivo -)