E las presidenciales de hoy la candidata comunista enfrenta a la ultraderecha

📰Jara, la esperanza de la izquierda en Chile

La exministra de Boric lidera los sondeos para la elección presidencial de este domingo. En segundo lugar se ubica el ultraconservador Kast, seguido del libertario ultra Kaiser.

Mercedes López San Miguel
Jeannette Jara
Jeannette Jara saluda a sus seguidores en un evento de campaña. (RODRIGO ARANGUA/AFP)