E las presidenciales de hoy la candidata comunista enfrenta a la ultraderecha
📰Jara, la esperanza de la izquierda en Chile
La exministra de Boric lidera los sondeos para la elección presidencial de este domingo. En segundo lugar se ubica el ultraconservador Kast, seguido del libertario ultra Kaiser.
Mercedes López San Miguel
17 de noviembre de 2025 - 0:00
Jeannette Jara saluda a sus seguidores en un evento de campaña.
(RODRIGO ARANGUA/AFP)