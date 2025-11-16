Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

El triunviro de la CGT, Jorge Sola, defendió las leyes laborales y sindicales

📰La CGT y el riesgo de la reforma laboral viciada

El triunviro cuestionó la ausencia de diálogo del gobierno con los sectores que afecta la ley. Reclamó el envió del proyecto para debatir. Los convenios colectivos.

CGT Jorge Sola junto a los otros triunviros de la CGT, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. (NOTICIAS ARGENTINAS)

Temas en esta nota: