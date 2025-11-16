Omitir para ir al contenido principal
Más que una “memoria amplia”, una memoria diezmada

📰Las mentiras de Baños en la ONU

El subsecretario de DDHH sostuvo que las instituciones funcionan como siempre. Sin embargo, los despidos afectaron funciones esenciales, como él debió reconocer ante los tribunales.

Luciana Bertoia
Alberto Baños, subsecretario de DDHH
Alberto Baños El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños. (Archivo -)